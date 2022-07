Polizei ertappt Dieb (39) in Duissern auf frischer Tat

Die Polizei hat in Duisburg-Duissern einen Dieb gestellt.

Duisburg. Ein Dieb wollte sich Zugang zu einer Garage in Duissern verschaffen, als er auffiel. Nun muss sich der Mann mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Die Polizei Duisburg hat am frühen Freitagmorgen einen Dieb an der Königsberger Allee in Duissern auf frischer Tat ertappt.

Gegen 4 Uhr wollte der 39-Jährige sich gerade Zugang zu einer Garage verschaffen, als er auffiel. In seiner Bauchtasche: Werkzeug wie eine Zange und ein Schraubendreher. Außerdem fanden die Einsatzkräfte bei ihm eine Schleifmaschine.

Da ein Alkoholtest bei dem 39-Jährigen positiv anschlug, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

