Polizei Duisburg warnt: Trickbetrüger nutzen Coronavirus

Duisburg. Die Duisburger Polizei warnt vor Trickbetrügern, die das Coronavirus für eine neue Masche nutzen. Betroffene sollen Notruf wählen.

Die Polizei Duisburg warnt vor einer neuen Masche von Trickbetrügern: Die Täter nutzen die Verunsicherung um das Coronavirus, um sich in Wohnungen zu mogeln.

In Oberhausen haben Betroffene sich bereits bei der Polizei gemeldet: Sie berichteten von Betrügern, die sich an der Haustür als Mitarbeiter der Ämter ausgeben, die einen Flyer mit der Aufschrift „Ratgeber für Notfallvorsorge“ verteilen würden. Nach Einschätzung der Polizei wollen die Täter sich so das Vertrauen von Senioren erschleichen und in ihre Wohnungen gelangen.

Trickbetrüger: Polizei warnt vor Corona-Masche

Die Behörde stellt deshalb klar: Es sind keine Mitarbeiter von Polizei und Stadt mit solchen Flyern unterwegs. Deshalb sollen Bürger Fremden an der Türe gegenüber misstrauisch sein. Gleiches gilt für Menschen, die Senioren auf der Straße ansprechen und nach ihren Adressen fragen.

Die Polizei rät Betroffenen in diesen Fällen dazu, sofort den Notruf zu wählen.