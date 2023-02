Polizei Duisburg sucht Zeugen nach Brandstiftung in Hochfeld

Duisburg. Nach einem Sperrmüllbrand in Hochfeld sucht die Kriminalpolizei Duisburg jetzt Zeugen, die einen oder mehrere Brandstifter beobachtet haben.

Die Kriminalpolizei Duisburg bittet um Hinweise auf einen oder mehrere Brandstifter. Der Zeuge eines Feuers hat in der Nacht zu Donnerstag, 16. Februar, gegen 0.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil in Hochfeld Sperrmüll an der Brückenstraße, Ecke Valenkamp lichterloh in Flammen stand. Anwohner konnten aber den Brand löschen, bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die zuvor verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 jederzeit unter 0203 2800 entgegen.

