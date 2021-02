Ein Motorradfahrer verletzte sich beim Zusammenstoß mit einem Auto in Duisburg-Neumühl. Die Polizei bittet jetzt um Augenzeugen und Hinweise auf den Unfall. (Symbolbild)

Unfall Polizei Duisburg sucht Zeugen für Verkehrsunfall in Neumühl

Duisburg-Neumühl. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto verletzte sich ein Motorradfahrer in Duisburg-Neumühl. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Vorfall.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall in Duisburg-Neumühl. Wie die Behörde mitteilte, stießen ein Auto und ein Motorrad am Mittwochnachmittag, 17. Februar, zusammen. Demnach geschah die Kollision gegen 17.05 Uhr auf der Karl-Morian-Straße in Fahrtrichtung Duisburger Straße.

Ein 33-Jähriger wollte mit seinem Auto nach links in eine Einfahrt abbiegen, als der gleichaltrige Harley-Fahrer den langsam fahrenden Renault gerade überholen wollte. Dabei prallten beide Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer stürzte zur Seite und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.

Die Polizei bittet Zeugen, die genauere Angaben zum Unfall machen können, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!