Duisburg. Zehnmal in nur zwei Tagen sind unbekannte Täter in Duisburger Häuser und Wohnungen eingestiegen. Ein Schwerpunkt der Kriminellen war Walsum.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen für insgesamt zehn Einbrüche am dritten Adventswochenende. Wie die Behörde mitteilt, sind bislang unbekannte Täter von Freitag, 10. Dezember, bis Samstag, 11. Dezember, im Stadtgebiet zehn Mal in Häuser und Wohnungen eingebrochen.

Sie hebelten demnach Wohnungs- und Terrassentüren auf oder griffen durch auf Kipp stehende Fenster. Mit Schmuck und Geld konnten sie jeweils unbemerkt flüchten.

Auffällig war jedoch, dass sich Einbrecher am Samstag im Bereich Aldenrade und Overbruch von 15.30 Uhr bis 19 Uhr an vier Wohnobjekten zu schaffen gemacht haben. Diese lagen an Jupiterstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Grabenstraße und an der Herzogstraße.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 zu melden.

