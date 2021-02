Autorennen Polizei Duisburg sucht Zeugen für illegales Rennen in Laar

Duisburg-Laar. Zwei junge Duisburger liefern sich ein illegales Autorennen mit gefährlichen Überholmanövern. Polizisten schreiten ein und suchen jetzt Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für ein illegales Straßenrennen in Duisburg-Laar. Wie die Polizei mitteilt, haben Zivilpolizisten auf Patrouillenfahrt am Mittwochabend zwei Mercedes-Fahrer bemerkt, die auf der Friedrich-Ebert-Straße durch riskantes Verhalten auffielen.

Demnach stoppten die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer um 23.05 Uhr ihre Wagen an einer Ampel und ließen die Motoren aufheulen, bevor sie aufs Gaspedal traten und mit quietschenden Reifen losfuhren. Die Raser überholten außerdem mit viel zu hoher Geschwindigkeit andere Autos, ohne zu blinken.

Polizisten stellten die Führerscheine und Autos sicher

Umgehend nahmen die Zivilpolizisten die Verfolgung auf. Als die Raser auf einem Parkplatz an der Flottenstraße in Beeck anhielten, gaben sich die Beamten zu erkennen, zogen die Führerscheine ein und stellten die beides Mercedes sicher. Wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen bekamen die jungen Fahrer eine Anzeige, zudem gehen Berichte ans Straßenverkehrsamt.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die riskante Überholmanöver beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Rufnummer 0203 2800.

