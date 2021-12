Polizei Duisburg sucht Wodka-Dieb mit auffälliger Narbe

Duisburg. Zwei Diebe haben bei einem Diebstahl in einem Duisburger Supermarkt einen Mitarbeiter aus dem Weg geräumt. Polizei veröffentlicht Beschreibung.

Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag eine Wodka-Flasche und Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Rathausstraße in Duisburg-Hamborn gestohlen. Dabei räumten sie auch einen Mitarbeiter aus dem Weg.

Der 38-Jährige wollte die beiden Diebe gegen 14.45 Uhr im Eingangsbereich noch festhalten. Einer der Männer schubste ihn daraufhin auf den Boden. Gemeinsam flüchtete das Duo in Richtung Norden.

Polizei Duisburg sucht zwei Supermarkt-Diebe

Nun sucht die Kripo nach ihnen. Der Supermarktmitarbeiter und seine Kollegin beschrieben sie als etwa 1,80 Meter groß und etwa 38 Jahre alt. Einer von beiden von trug eine Jacke mit Camouflage-Muster, sein Komplize eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke. Außerdem hatte er eine auffällige Narbe an der Nase und hinkte leicht. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat 34 unter der 0203 280 0 entgegen.

