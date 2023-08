Polizei Duisburg sucht vermissten Senior aus Großenbaum

Duisburg. Wo steckt Helmut Richard L.? Der Mann (71) wurde zuletzt im Seniorenzentrum Großenbaum gesehen. Die Polizei hat ein Foto von ihm veröffentlicht.

Die Polizei Duisburg wendet sich in einem Vermisstenfall an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise: Das Präsidium sucht den 71 Jahre alten Helmut Richard L.. Der Mann hatte am Sonntagabend (6. August) gegen 19.30 Uhr das Seniorenzentrum in Großenbaum verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Der 71-Jährige könne sich zeitlich und örtlich nicht orientieren, erklärt die Polizei: „Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.“

Vermisstensuche in Duisburg mit Helikopter und Aufruf an Bevölkerung: Wer hat Helmut Richard L. (71) gesehen?

Die Polizei hat am Montagvormittag auf der Suche auch einen Helikopter eingesetzt.

Das ist der seit Sonntagabend vermisste Helmut Richard L. aus dem Seniorenzentrum in Duisburg-Großenbaum. Foto: Polizei Duisburg

Richard L. ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und dunkle, kurze Haare. Er trägt einen beigen Pullover und eine blaue Jeanshose. Ein auffallendes Merkmal ist sein langsamer Gang mit kleiner Schrittlänge. Vermutlich trägt er noch einen schwarzen Stoffbeutel mit sich.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Helmut Richard L. machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler jederzeit telefonisch unter 0203 2800 und 110 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg