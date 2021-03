Polizei Duisburg sucht Tankstelleneinbrecher aus Huckingen

Duisburg. Zwei Unbekannte sind in eine Tankstelle in Duisburg-Huckingen eingebrochen. Polizei fahndet nach ihnen und hat eine Beschreibung veröffentlicht.

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Tankstelle an der Düsseldorfer Landstraße in Huckingen eingebrochen.

Ein Alarm riss Zeugen um 2.40 Uhr aus dem Schlaf. Er ging los, nachdem die beiden Einbrecher die Hintertür der Tankstelle aufgehebelt hatten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter noch Zeit, um sich im Gebäude umzusehen. Dann rannten sie jedoch davon.

Kripo Duisburg sucht nach Tankstellen-Einbrechern

Die Kripo sucht nun nach den Tatverdächtigen. Einer der beiden soll laut Beschreibung circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Pullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und eine dunkle Mütze. Sein Komplize soll 1,70 Meter groß sein. Er hatte eine schwarze Sturmhaube an.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280 0 entgegen.