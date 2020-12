Polizei Duisburg sucht silbernes Auto mit Unfallspuren

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht den Halter eines silbernen Kleinwagens. Eine Frau hatte das Auto beschädigt und ihre Telefonnummer hinterlassen.

Nach einem Unfall sucht die Polizei Duisburg den Besitzer eines silberfarbenen Kleinwagens. Der geparkte Wagen wurde beim Linksabbiegen im Bereich Marthastraße und Steinacker am Donnerstag gegen 10.50 Uhr in Duisburg-Bergheim beschädigt.

Die Unfallverursacherin suchte nach Angaben der Polizei in der Gegend erfolglos nach dem Fahrer, hinterließ dann einen Zettel mit ihrer Nummer an der Windschutzscheibe. Als sich auch am Freitag noch niemand gemeldet hatte, wandte sich die Frau an die Polizei. Das Kennzeichen hatte sie sich jedoch nicht gemerkt.

Polizei Duisburg warnt: Zettel an der Windschutzscheibe reicht nicht

Der Besitzer kann sich beim Verkehrskommissariat 21 unter 0203/2800 melden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Polizei weist darauf hin, dass es nicht genügt, einen Zettel hinter die Scheibenwischer zu klemmen. Als Unfallfahrer muss man den Halter persönlich informieren. Gelingt das nicht, muss man die Polizei kontaktieren.