Polizei Duisburg sucht Schläger nach Attacke auf 16-Jährigen

Duisburg. Zwei Unbekannte sollen einen 16-Jährigen an einer Bushaltestelle im Dellviertel brutal attackiert haben. Die Polizei Duisburg sucht die Schläger.

Zwei Unbekannte sollen einen 16-Jährigen am Samstag, 9. September, gegen 15.30 Uhr im Dellviertel mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Jugendliche alarmierte die Duisburger Polizei und schilderte, dass er an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Wilhelm-Straße attackiert worden sei.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Sein Onkel (38) und er seien bereits in einem Bus der Linie 920 von einer vierköpfigen Gruppe angepöbelt worden. Als die beiden den Bus verlassen haben, sei die Gruppe ihnen gefolgt. Zwei hätten ihn dann geschlagen und in den Rücken getreten.

Polizei Duisburg sucht Schläger nach brutaler Attacke auf Jugendlichen (16)

Die Polizei fahndet nach den Angreifern und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der Schläger geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter 0203 2800 erreichbar.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg