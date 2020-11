Polizei Duisburg sucht in vier Fällen nach Einbrechern

Duisburg. Die Duisburger Polizei ermittelt nach vier Einbrüchen am Wochenende. Außerdem stehen Experten am Donnerstag für eine Fragerunde bereit.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei ermittelt nach vier Einbrüchen im Stadtgebiet am vergangenen Wochenende.

Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte in der Nacht zu Montag zur Kalthoffstraße nach Obermarxloh ausrücken: Um 23.10 Uhr riefen Anwohner das erste Mal die Polizei. Unbekannte hatten an der Rückseite einer städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung eine Glasscheibe zerstört und waren in die Räumlichkeiten eingedrungen. Ob sie dort Beute machten, ist allerdings noch unbekannt. Zeugen wollen zwei junge Männer in Tatortnähe beobachtet haben. Laut Beschreibung waren sie 1,70 und 1,90 Meter groß und schlank.

Einbrüche und Trickdiebstähle: Polizei Duisburg beantwortet Fragen

Um 2.45 Uhr folgte dann ein Einsatz in der benachbarten Schule. Dort hatten Täter ein Fenster eingeschlagen und das Büro der Schulleitung durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler stiegen die Einbrecher zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen auch in einen Geräteschuppen und die Turnhalle ein.

Schon zuvor waren Beamte zu zwei Einbrüchen gerufen worden: Am Sonntagnachmittag schlugen Unbekannte in einem Einfamilienhaus an der Jägerstraße in Alt-Hamborn ein Fenster ein. Um 21.25 Uhr nahmen Polizisten einen Einbruch in die Wohnung eines 19-Jährigen an der Kardinal-Galen-Straße auf. Hier verschafften sich die Täter über eine Balkontür Zutritt.

Zu allen Fällen nimmt die Kripo unter 0203 280 0 Hinweise entgegen. Im aktuellen Zusammenhang weist die Polizei auch auf eine besondere Aktion in: Wie die Duisburger ihre eigenen vier Wände sicher machen können, dazu beraten am kommenden Donnerstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer und sein Kollege Marcus Franken. Die beiden stehen unter der Telefonnummer 0203 280 1500 Rede und Antwort und sind gleichzeitig auf der Facebook-Seite der Polizei ( https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.DU ) erreichbar. Neben dem Schutz des privaten Umfeldes will das Kripo-Team auch ältere Menschen und ihre Angehörigen über die Maschen der Trickdiebe aufklären.