Polizei Duisburg stoppt Autorennen auf Düsseldorfer Straße

Eil illegales Autorennen haben zwei Motorradpolizisten in Duisburg auf der Düsseldorfer Straße beendet. (Archiv-/Symbolbild)

Duisburg. Eine Opel-Fahrerin und ein Mitsubishi-Fahrer sind auf der Düsseldorfer Straße um die Wette gerast – vor den Augen zweier Motorradpolizisten.

Zwei Motorradpolizisten haben am Dienstag ein illegales Autorennen auf der Düsseldorfer Straße in Wanheimerort gestoppt.

Die beiden kontrollierten am Dienstag (19. September) in Wanheimerort auf der Düsseldorfer Straße die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs. Gegen 16.30 Uhr bemerkten sie in Fahrtrichtung Süden zwei Autofahrer, die viel schneller als erlaubt unterwegs waren:

Illegales Autorennen in Duisburg: Raser waren innerorts mit über 100 km/h unterwegs

„Der Fahrer (21) eines silbernen Mitsubishi und die Fahrerin (36) eines blauen Opel fuhren mit mehr als 100 km/h nebeneinander her und versuchten, sich gegenseitig zu überholen“, berichtet das Präsidium. Den Einsatzkräften gelang es, die Raser auf ihren Motorrädern einzuholen und zur Rede zu stellen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Beamten beschlagnahmten die Führerscheine und die Autos der beiden Verkehrsrowdys. Noch während die Polizisten auf den Abschleppdienst warteten, bestätigte ihnen eine Augenzeugin, dass sie von den beiden mit hoher Geschwindigkeit überholt worden war.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg