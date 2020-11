Die Polizei hat in Duisburg-Obermarxloh zwei junge Diebe gestellt.

Einsatz Polizei Duisburg stellt junge Diebe an Kleingartenanlage

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg-Obermarxloh zwei junge Diebe gefasst. Die 13 und 14 Jahre alten Jungen hatten Schränke an einer Laube durchwühlt.

Die Polizei hat am Samstagabend zwei junge Diebe an einer Kleingartenanlage in Obermarxloh gestellt.

Die 13 und 14 Jahre alten Jungen waren zuvor offenbar über einen Zaun an der Sterkrader Straße geklettert und hatten im Außenbereich einer Laube Schränke und Schubladen durchsucht.

Diebe in Duisburg-Obermarxloh: Zeugen alarmieren Polizei

Mit einem Winkelschleifer und einem Toilettenpapierhalter als Beute flüchteten sie dann in die Arme einer Streife. Zeugen hatten die beiden Jugendlichen zuvor gesehen und die Polizei alarmiert.

Die Beamten übergaben die jungen Diebe ihren Erziehungsberechtigten. Sie müssen sich nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls auseinandersetzen.