Polizei Duisburg: Radfahrer stürzt – Lkw fährt weiter

Duisburg. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Karl-Lehr-Brücke mit einem Lkw in Duisburg-Ruhrort gestürzt. Die Polizei sucht den Lkw-Fahrer.

Ein Radfahrer hat sich am Dienstag, 14. Februar, gegen 13.35 Uhr bei einem Unfall auf der Karl-Lehr-Brücke leicht verletzt. Der 28-Jährige war nach Angaben der Polizei in Duisburg in Richtung Ruhrort unterwegs, als ein Lkw-Fahrer nach rechts in den Pontwert abbog.

Der Radler aus Duisburg kollidierte mit einem Hinterreifen des Lkw und stürzte. Der Lkw-Fahrer mit grün/türkisem Muldenkipper fuhr weiter. Das Verkehrskommissariat 22 bittet ihn und Zeugen, sich telefonisch unter 0203 2800 zu melden.

