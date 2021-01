Polizei Duisburg: Mehr Einsätze an Silvester als im Vorjahr

Die Polizei zeigte an der Pauluskirche in Duisburg-Hochfeld Präsenz. Der Platz rund um die Kirche gehörte zu den fünf Außenbereichen, in denen die Stadt das Nutzen von Pyrotechnik an Silvester und Neujahr untersagt hatte.

Duisburg Die Polizei in Duisburg ist an Silvester 377 Mal ausgerückt und hatte damit etwas mehr Einsätze als im Vorjahr. Eine erste Bilanz.

Die Polizei in Duisburg ist an Silvester 377 Mal ausgerückt. "Wir hatten gut zu tun und etwas mehr Einsätze als im Vorjahr", sagte Sprecherin Stefanie Bersin. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe es aber keine massiven Verstöße gegeben. Bersin sprach von Ruhestörungen. Größere Versammlungen oder Partys seien ihr bisher aber nicht gemeldet worden.

Die Stadt Duisburg hatte in Corona-Zeiten zudem ein Feuerwerksverbot an Silvester und Neujahr auf dem Hamborner Altmarkt, dem Marktplatz in Hochemmerich, dem Platz um die Pauluskirche in Hochfeld, am Kaiserberg und im Angerpark mit Tiger & Turtle auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe in Angerhausen ausgesprochen.

Duisburger Ordnungskräfte zeigten an Silvester etwa rund um die Pauluskirche in Hochfeld Präsenz

Die Ordnungskräfte zeigten vor Ort Präsenz - etwa rund um die Pauluskirche in Hochfeld. Nach Angaben der Polizeisprecherin habe es einzelne Pyro-Verstöße gegeben. Details dazu will sie in Kürze bekannt geben.

Die Stadt hatte generell an die Duisburger Bevölkerung appelliert, auf das Zünden von Feuerwerk wegen der hohen Verletzungsgefahr zu verzichten, um so die bereits enorm belasteten Krankenhäuser nicht weiter zu strapazieren.

[Damit Sie keine Nachrichten aus Duisburg verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter]