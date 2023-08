Polizei Duisburg holt erfahrenen Mann für wichtige Position

Duisburg. Ein bekanntes Gesicht hat die Duisburger Polizei verlassen. Sein Nachfolger auf der wichtigen Position ist ein erfahrener Polizist.

Die größte Direktion der Duisburger Polizei hat ab sofort einen neuen Chef: Ulrich Hansmeyer tritt als Chef der Gefahrenabwehr – zu der unter anderem auch der Wach- und Wechseldienst gehört – die Nachfolge von Ulrich Heuke an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Hansmeyer übernimmt nun sein breites Aufgabengebiet und die rund 750 Einsatzkräfte in der Direktion, unter deren Dach die Bereitschaftspolizei-Hundertschaft, der Lagedienst, die Einsatzleitstelle, die Bezirksbeamtinnen und -beamten, der Gewahrsamsdienst und die Diensthundeführerstaffel laufen. Und er tritt in große Fußstapfen: Sein Vorgänger galt als sehr engagiert und beliebt. Sein Wort hatte Gewicht.

Ulrich Heuke hat sich in den Ruhestand verabschiedet, Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Aus Polizeikreisen ist aber auch zu hören, dass die Wahl von Jörg Hansmeyer auf große Akzeptanz gestoßen sei. Der Familienvater kann auf eine langjährige Erfahrung verweisen. Zuletzt leitete er die Spezialeinheiten der Essener Polizei.

Neuer Direktionschef bei Duisburger Polizei: Er kennt die Behörde bereits

Seine ersten Schritte als Polizist ging er 1985 in der Bereitschaftspolizeihundertschaft Schloß Holte-Stuckenbrock und anschließend im Objektschutz- und Streifendienst beim Polizeipräsidium Köln. In seiner Vita steht auch eine Station beim Landeskriminalamt in Düsseldorf. In Duisburg führte er zwischen 2015 und 2017 eine Polizeiinspektion.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Ich mag die Ruhrgebiets-Mentalität und kehre deshalb sehr gerne nach Duisburg zurück. Schon in meiner ersten Zeit hier habe ich tolle Kolleginnen und Kollegen und viele sympathische Duisburgerinnen und Duisburger kennengelernt. Das hat mir die Entscheidung für einen Wechsel natürlich leicht gemacht“, erklärte der 58-Jährige bei seiner Begrüßung durch den Duisburger Polizeipräsidenten Alexander Dierselhuis.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg