Die Polizei Duisburg bitte um Mithilfe der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen eines Überfalls auf einen 17-jährigen in einer Parkanlage im Süden Duisburgs.

Duisburg. Die Polizei Duisburg fahndet nach zwei jugendlichen Räubern. Sie sollen ihr Opfer auf einer Parkbank überfallen haben. Kripo bittet um Hinweise.

Die Polizei Duisburg bittet bei der Fahndung nach zwei mutmaßlichen Räubern die Öffentlichkeit um Hilfe. Zwei Jugendliche, etwa 16 bis 18 Jahre alt, hatten bereits am 24. November vergangenen Jahres (ein Dienstag) einen 17-Jährigen in einem Park in Duisburg-Huckingen mit einem Messer bedroht und ihn gezwungen, sein Geld heraus zu geben. Dann flüchteten sie.

Wer kennt diesen Mann? Mit den Videoaufnahmen einer Trinkhalle fahndet die Polizei Duisburg nach den mutmaßlichen Räubern. Foto: Polizei Duisburg

Der Überfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr in der Parkanlage „Am neuen Angerbach“. Das Opfer saß auf einer Parkbank, als die beiden Verdächtigen auf ihn zukamen und sein Bargeld verlangten. Einer der Räuber habe ein Messer in der Hand gehalten, so die Polizei.

Duisburger Polizei zeigt Video-Fotos

Die beiden Verdächtigen wurden von der Videokamera einer Trinkhalle in der Nähe gefilmt. Gesucht werden zwei junge Männer, beide 1,80 Meter groß und schlank. Der Tatverdächtige mit braunen Haaren und Augen war schwarz gekleidet, der andere trug eine blaue Jacke und graue Schuhe. Die Fotos der Jugendlichen sind über die Internetseite der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-schwerer-raeuberische-erpressung.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zur Identität der beiden Jugendlichen geben können, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei Duisburg aufzunehmen.