Duisburg Die Polizei hat eine 36 Jahre alte Raserin in Duisburg-Meiderich gestoppt. Die Beamten fanden zudem 300 Gramm Cannabis bei der Frau.

Die Polizei hat eine 36 Jahre alte Autofahrerin aus Duisburg mit 300 Gramm Cannabis erwischt. Die Frau war am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in Meiderich mit ihrem schwarzen Renault zu schnell unterwegs und weckte so die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung. Sie hatte die flotte Fahrt auf der verkehrsberuhigen Dr. Martin-Kaehler-Straße beobachtet und stoppte die Fahrerin dann auf der Augustastraße.

Als die 36-Jährige die Fensterscheiben öffnete, schlug den Beamten Cannabisgeruch entgegen. Sie fanden bei der Durchsuchung des Autos etwa 300 Gramm der Droge. Bei einer Befragung gab die Fahrerin zu, selbst Cannabis konsumiert zu haben. Weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fuhr, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe.

Polizei Duisburg erwischt Raserin mit 300 Gramm Cannabis: Frau erwartet Strafverfahren

Die Duisburgerin erwartet nun unter anderem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein Strafverfahren.

