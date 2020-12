Polizei Duisburg erwischt gesuchten Fahrer nach Verfolgung

Bei einer Routinekontrolle am Freitagnachmittag ging der Polizei Duisburg ein gesuchter Mann ins Netz.

Duisburg-Friemersheim. Als die Polizei Duisburg am Freitag einen BMW-Fahrer anhielt, machte der sich plötzlich aus dem Staub. Er wurde bereits von der Polizei gesucht.

Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, überwachten Polizisten auf der Bismarckstraße, ob sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgegebene Geschwindigkeit hielten. Dabei ging den Beamten ein 32-jähriger Mann ins Netz, der mit seinem schwarzen BMW zu schnell unterwegs war. Auf einem Parkplatz hielt der Autofahrer zunächst an, flüchtete dann jedoch, als er gerade kontrolliert werden sollte.

Gegen den Fahrer aus Düsseldorf lag ein Haftbefehl vor

Auf der Europaallee endete die Fahrt schließlich, als zwei Streifenwagenbesatzungen ihn stoppen konnten. Es stellte sich heraus, dass der Mann aus Düsseldorf keine Fahrerlaubnis hat, er den Fahrzeugschein verfälscht hat, die Kennzeichen gestohlen sind und das Auto nicht zugelassen ist. Darüber hinaus wurde der 32-Jährige auch noch mit zwei Haftbefehlen wegen Urkundenfälschung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht.

Die Polizisten nahmen ihn fest, stellten den BMW sicher und ermitteln nun, wem der Wagen überhaupt gehört