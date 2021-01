Polizei Duisburg erwischt Drogendealer bei Verkehrskontrolle

Duisburg. Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg einen mutmaßlichen Drogendealer erwischt. Neben Drogen war auch ein Tresor im Fahrzeug.

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Freitag bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg einen Mercedes-Fahrer überprüft – und so einen mutmaßlichen Drogendealer erwischt. Denn im Auto fanden die Polizisten neben Drogen, einer Feinwaage und Bargeld auch einen Tresor.

Gegen 19.10 Uhr überprüften die Beamten den am Steuer sitzenden 26 Jahre alten Fahrer und seinen 20-jährigen Beifahrer in einem Auto auf einem Parkplatz an der Straße Am Ziegelkamp. Nachdem der Fahrer den Uniformierten seinen Führerschein und den Fahrzeugschein gezeigt hatte, fanden die Beamten bei ihm mehrere Tüten Cannabis sowie ein paar 50- und 100-Euro-Scheine. Plötzlich griff der Beifahrer das Geld und rannte weg.

Mutmaßliche Drogendealer wurden dem Haftrichter vorgeführt

Von Erfolg gekrönt war seine Flucht nicht: Polizisten ermittelten seinen Namen, fanden ihn in seiner Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest. Den Fahrer ereilte das gleiche Schicksal, nachdem er sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss einer Blutprobe unterziehen musste.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die beiden Insassen des Mercedes wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehle, die mit Auflagen versehen wurden. Die Kriminalpolizei nimmt nun das sichergestellte Auto genauer unter die Lupe.

