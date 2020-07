Polizei Duisburg erwischt Drogendealer bei Verkehrskontrolle

Die Duisburger Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Aldenrade einen mutmaßlichen Drogendealer (18) festgenommen.

Da hat die Polizei in Duisburg den richtigen Riecher gehabt: Eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Kurfürstenstraße in Aldenrade führte am Donnerstag, 2. Juli, gegen 18.25 Uhr dazu, dass Beamte einen 18-jährigen Beifahrer eines Daimler-Benz mit Drogen erwischt und vorläufig festgenommen haben.

Bei Verkehrskontrolle: Duisburger Polizisten stieg starker Cannabisgeruch in die Nase

Als die Polizisten das Auto kontrollierten, stieg ihnen starker Cannabisgeruch in die Nase. Beim Beifahrer fanden sie Cannabis, Kokain und Bargeld. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln nahmen die Ordnungshüter den 18-Jährigen vorläufig fest. Er wird am Freitag, 3. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

