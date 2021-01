Polizei Duisburg: Brand im alten RAG-Haus wurde gelegt

Am Samstagabend hatte ein etwa 100 Quadratmeter großer Saal im alten RAG-Gebäude in Alt-Homberg gebrannt. Die Duisburger Polizei ist sich sicher: Es war Brandstiftung

Duisburg. Am Samstagabend hat das ehemalige RAG Verwaltungsgebäude in Alt-Homberg gebrannt. Nun steht fest: Es war Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend wurden die Duisburger Feuerwehr und Polizei zu einem Großbrand im alten RAG-Gebäude an der Baumstraße gerufen. In der vierten Etage stand ein Saal in Flammen. Die aufwändigen Nachlösch-Arbeiten, mit denen zum Beispiel Glutnester gefunden werden sollten, dauerten bis nach Mitternacht. Dazu flexten die Retter sogar das Dach mit einer Kreissäge auf. Nun steht fest: Der Brand wurde von einer oder mehreren Personen verursacht.

80 Duisburger Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz

Am Samstagabend waren rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie umstellten das Gebäude von drei Seiten. Gegen 22 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. "Allerdings gibt es dort viele Einbauten. In all den Jahren ist immer wieder Teerpappe auf das Dach gekommen, das macht die Arbeiten jetzt schwierig", erläuterte der Einsatzleiter, warum sich die Löscharbeiten schwierig gestalteten.

Um wirklich alle Glutnester zu finden, schnitten die Rettungskräfte das Dach sogar mit einer Kettensäge auf. Um 1.25 Uhr am Sonntag war der Einsatz zunächst beendet, um etwa 3.15 Uhr kehrten jedoch Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera zurück. Sie wollten auf Nummer sicher gehen und suchten mit dem Gerät nach unentdeckten Glutnestern im Gebäude.

Besitzer ist ein Geschäftsmann aus Herne

Das ehemalige Verwaltungsgebäude wurde 2013 versteigert und gehört nun einem Geschäftsmann aus Herne, der wohl darauf hoffte, dass in die Immobilie irgendwann einmal neue Firmen einziehen. Momentan sind allerdings nur die Parkplätze an eine Spedition vermietet. Die zahlreichen Transporter fahren offensichtlich für Amazon Pakete aus.

Laut Feuerwehr war es schon der dritte Einsatz an dieser Adresse. In den vergangenen Jahren hatten sich immer wieder Unbefugte Zutritt zur alten RAG-Verwaltung verschafft. So genannte "Lost Places" üben auf viele eine magische Anziehung aus, die zum Beispiel Fotos in verlassenen Gebäuden machen wollen.

Die Polizei sucht Zeugen

"Wir haben immer wieder die Zäune repariert. Aber schauen Sie hier, da wurde er wieder aufgeschnitten", erklärte der Hausmeister und zeigte auf den beschädigten Schutz. Selbst das ziemlich dicke Schloss und die Kette am Haupteingang seien immer wieder geknackt worden. "Dabei ist es in dem Gebäude nicht ungefährlich. Da ist seit Jahren nichts gemacht worden", sagte der Sicherheitsmann.

Besonders ärgerlich: Noch vor ein paar Monaten sei von seinem Chef in das Haus investiert und das Dach neu gedeckt worden. Dort hatte es bereits reingeregnet. Wie es nun weiter geht, weiß er nicht.

Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203/ 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

