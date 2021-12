Polizei: Corona-Spaziergänge müssen angemeldet werden

Duisburg. Gruppen verabreden sich zu „Spaziergängen“, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Polizei äußert sich nach Treffen in Duisburg-Walsum.

In NRW fallen zurzeit immer wieder Gruppen auf, die sich zu sogenannten „Spaziergängen“ verabreden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Zuletzt gab es solch einen Protest am Mittwochabend auch in Duisburg-Walsum. Die örtliche Polizei räumt in diesem Zusammenhang mit einem Irrglauben auf.

Im Norden trafen sich etwa 30 Teilnehmer, um gegen eine Impfpflicht und Kinderimpfungen zu demonstrieren. Angemeldet war der Protest laut Polizei nicht. Aber: Auch diese Zusammenkünfte müssen mindestens 48 Stunden vorher bei der Behörde angekündigt werden. „Die Aufrufe zu gemeinsamen Spaziergängen mit einer – wenn auch stillen – öffentlichen Meinungsäußerung wird als Aufzug im Sinne des Versammlungsgesetzes definiert“, stellt Regierungsoberinspektor Benjamin Rieschick klar, der Ansprechpartner für Versammlungsrecht bei der Duisburger Polizei.

Ohne Bestätigung durch die Ordnungshüter droht eine Auflösung. Den Organisator erwarte laut Gesetz eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, warnt das Präsidium.

Polizei Duisburg: Deshalb müssen auch Corona-Spaziergänge angemeldet werden

Experte Rieschick erklärt auch, warum solche Versammlungen nach Ansicht der Polizei unbedingt vorab angemeldet werden müssen: „Wenn man mit 50 oder 200 Menschen durch die Stadt ziehen möchte, dabei die Fahrbahn benutzt und an jeder Kreuzung einen Verkehrsstau verursacht, ist das grundsätzlich gefährlich. Die Polizei sorgt in Kooperationsgesprächen mit einem Versammlungsanmelder und mit flexiblen Verkehrskonzepten für möglichst reibungslose Abläufe.“ Ziel sei immer der sichere Verlauf einer Demonstration.

Die Polizei ergänzt in einer Mitteilung, dass das Anmeldeverfahren kostenfrei sei. Hinweise dazu und ein Formular gibt es im Internet unter: duisburg.polizei.nrw/versammlungen. Für telefonische Anfragen steht Rieschick unter der Rufnummer 0203 280 1114 zur Verfügung.

