Polizei bremst in Duisburg 199 zu schnelle Autofahrer aus

An zahlreichen Stellen erfolgten am Montag in Duisburg Geschwindigkeitskontrollen. 199 Temposünder wurden von der Polizei gestoppt.

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg 199 Temposünder gestoppt. Ins Netz gingen den Beamten auch Fahrer mit gefälschten Papieren oder unter Drogeneinfluss.

Die Polizei hat am Montag in Duisburg 199 zu schnelle Autofahrer ausgebremst. Den schnellsten Fahrer hat bei dem Schwerpunkteinsatz im gesamten Stadtgebiet der Radarwagen an der Gutenbergstraße gemessen: 70 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer zeigte die Anlage an. Das kostet den Fahrer 160 Euro, dazu kommen ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Nicht wesentlich langsamer war ein Mann, der wegen eines Fahrverbots gar nicht hätte fahren dürfen. Mit 65 Kilometern pro Stunde registrierte ihn dieses Mal die Messanlage. Auf seinen fahrbaren Untersatz musste er von dort an verzichten – und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Polizeikontrolle: Falsche Papiere und Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei stoppte außerdem einen 35 Jahre alten Mann mit seinem Auto auf der Kremerstraße im Dellviertel. Er hatte Drogen genommen und noch nie eine Fahrerlaubnis besessen. Ihm entnahm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, durfte er erst nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder gehen.

Außerdem ging den Beamten ein Mann mit einem gefälschten kroatischen Führerschein ins Netz. Bei der Überprüfung seiner echten Personalien kam heraus, dass er sogar ein Einreiseverbot für Deutschland hat. Die Polizisten vom Verkehrsdienst nahmen ihn deshalb fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.