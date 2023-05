Polen gedemütigt und ausgebeutet: Menschenhändler in U-Haft

Duisburg/Gelsenkirchen/Kempen. Mitglieder eines Menschenhändlerrings sitzen in U-Haft. Sie sollen polnische Arbeiter nach Duisburg gelockt, ausgebeutet und gedemütigt haben.

Sie sollen Arbeiterinnen und Arbeiter aus Polen nach Duisburg gelockt und ihnen eine gute Arbeitsstelle und eine ordentliche Unterkunft versprochen haben. In der Realität brachten sie die Polinnen und Polen in heruntergekommenen Wohnungen unter, ließen sie horrende Mieten zahlen und behielten ihre Gehälter ein. Bei einer Razzia sind am Donnerstag fünf Tatverdächtige festgenommen worden.

Der Vorwürfe gegen sie: schwerer Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft, Zwangsarbeit und gefährliche Körperverletzung.

Seit Anfang 2023 läuft bei der Polizei und der Duisburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Hauptbeschuldigte. Bei ihnen handelt es sich um einen 35-Jährigen und einen 50-Jährigen. Sie sind – wie ihre Opfer – polnische Staatsangehörige. Mit Hilfe zweier Polinnen (39 und 46 Jahre alt) sowie eines 33 Jahre alten Deutschen sollen sie einen Menschenhändlerring aufgebaut haben. Die Mitglieder der Bande sitzen nun in Untersuchungshaft.

Arbeitskräfte aus Polen nach Duisburg gelockt und ausgenommen

Die Ermittler sind sich sicher: Seit Juli 2022 warben sie im östlichen Nachbarland organisiert Arbeitskräfte an. Mindestens 30 Menschen versprachen sie eine bessere Zukunft mit gut bezahlter Arbeit im Ruhrgebiet. Kaum in Deutschland angekommen, sollen die Tatverdächtigen die polnischen Arbeitnehmer in Wohnungen mit desolaten hygienischen Zuständen untergebracht haben. Teilweise gab es in den Unterkünften in Neudorf und Wanheimerort weder Strom noch Warmwasser. Allerdings: Die Arbeiterinnen und Arbeiter mussten hohe Mieten für die Bruchbuden abdrücken.

Und es kam noch schlimmer: Die Drahtzieher sollen vollständige Gehälter der Arbeitskräfte an sich gerissen haben, indem sie widerrechtlich alleinige Verfügungsgewalt über deren Konten erlangten. Sie sollen das damit begründet haben, dass ihre Landsmänner und -frauen durch die Anreise nach Duisburg und dann Transfers zu den Arbeitsstellen Schulden bei ihnen hätten. Lediglich ein Taschengeld von 50 Euro pro Monat sollen sie ihren Opfern zugestanden haben. „Durch Strafen, für beispielsweise unbeantwortete Anrufe oder Verspätungen, soll sich der Schuldenberg der angeworbenen Arbeiter gesteigert haben“, berichtet die Duisburger Polizei.

Der gesamte Tagesablauf der Arbeiterinnen und Arbeiter soll reglementiert und kontrolliert worden sein. Sie wurden morgens abgeholt und zu ihren Arbeitsstellen gebracht. Diese waren nach Informationen unserer Redaktion in Großbäckereien und der Schokoladenproduktion angesiedelt. Soziale Kontakte seien nicht gestattet gewesen. Die Folge: Nach Berichten der Behörden waren die Menschen aus Polen in der Situation in dem fremden Land vollkommen hilflos.

Zu Demütigungen und körperlichen Übergriffen durch die Kriminellen soll es als Bestrafung zudem mehrfach gekommen sein.

Neun Objekte bei Razzia durchsucht

Am Donnerstagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt neun Objekte, sieben in Duisburg sowie jeweils eines in Gelsenkirchen und Kempen. Dabei stellten sie Bargeld in vierstelliger Summe, geringe Mengen an Betäubungsmitteln, über 5000 Schachteln mit unversteuerten Zigaretten sowie umfangreiche Unterlagen sicher.

„Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der sichergestellten Gegenstände zum gesamten Tatkomplex und dem bandenartigen Netzwerk sollen jetzt die Machenschaften aufhellen“, teilte die Polizei mit. Die Schadenssumme soll im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

>>Opferschutz möchte den Arbeitern und Arbeiterinnen helfen

Wie geht es jetzt mit den 30 Arbeiterinnen und Arbeitern weiter? Sie werden nun vom kriminalpolizeilichen Opferschutz betreut.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sollen die Opferschützer ihnen dabei helfen, in einen regulären Alltag zu finden und einer bezahlten Arbeit in Deutschland nachzugehen.

