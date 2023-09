Podcast-Star Leon Windscheid kommt für Show nach Duisburg

Duisburg. Mit dem Podcast „Betreutes Fühlen“ erreicht Leon Windscheid Millionen. In Duisburg präsentiert der Psychologe seine neue Show. Infos und Tickets.

Ob sein Spiegel-Bestseller „Besser Fühlen“, sein Podcast „Betreutes Fühlen“ mit Atze Schröder oder seine Tätigkeit als Moderator bei „Terra Xplore“ im ZDF: Psychologe Dr. Leon Windscheid gilt als Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. Allein der Podcast hat bereits 4,5 Millionen Abonnenten. Mit seinem Programm „Gute Gefühle“ macht Leon Windscheid auch in Duisburg Station.

Psychologie live gibt es am Sonntag, 18. Februar 2024 (19 Uhr) im Theater an Marientor. Windscheid führt sein Publikum auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene Gefühlswelt. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen überhaupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Und was sind die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut?

„Der Psychologe gewährt überraschende Einblicke in die neueste Forschung und liefert wissenschaftlich fundierte Impulse“, schreiben die Veranstalter, und versprechen „Tipps und Denkanstößen für unseren Alltag“.

Tickets ab 37 Euro (zzgl. Gebühren) sind zunächst exklusiv auf www.eventim.de erhältlich, ab dem 9. September (10 Uhr) auch an allen anderen Vorverkaufsstellen. Weitere Infos: www.leonwindscheid.de.

