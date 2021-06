Platzhirsch-Festival läuft Ende August im Kantpark Duisburg

Duisburg. Das Platzhirsch-Festival findet zum zweiten Mal nach 2020 coronakonform im Kantpark statt. Diesmal im Rahmen des Duisburger Kultursommers.

Es röhrt wieder im Duisburger Stadtrevier: Von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August, ist der Platzhirsch los. Auch dieses Jahr wieder im Kantpark, der schon 2020 genug Platz und eine schöne Atmosphäre für sommerlichen Kulturgenuss geboten hat. Diesmal betritt das „Festival der Artenvielfalt“ die Szene im Rahmen des Duisburger Kultursommers. Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes bringen das städtische Kulturbüro und Akteure der freien Szene im Juli und August Leben in den Park.

Am zweiten August-Wochenende, so früh im Jahr wie nie zuvor, bespielt der Platzhirsch die Bühne im Kantpark. Geboten werden soll an drei Tagen in zahlreichen Konzerten wieder die volle Artenvielfalt. Manche Acts ganz groß, manche noch dabei, es zu werden, und andere, die alles dafür tun, es nie zu werden – und bildende Kunst gehört natürlich dazu. Das alles umsonst und draußen, coronakonform mit fest gebuchten Tickets.

Wie immer suchen die Platzhirsch-Organisatoren wieder die helfenden Hände von reichlich „Voluntieren“. Freiwillige melden sich unter kontakt@platzhirsch-duisburg.de,www.platzhirsch-duisburg.de oder über die sozialen Medien.

