„Photo+Adventure“ lädt zur Weltreise im Landschaftspark

Die Photo+Adventure wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder im Landschaftspark Duisburg erwartet. 120 Aussteller präsentieren die aktuellen Trends in den Bereichen Fotografie, Outdoor und Reise. Mit dem Sportfotografen Lukas Schulze und dem Slackliner Valentin Rapp sind auf der Adventure Stage Gespräche geplant.

Duisburg. Die Messe Photo+Adventure lädt im Mai in den Landschaftspark Duisburg: 120 Aussteller, Promi-Talks und eine große Multivisionsshow sollen locken.

800 Kilometer – weiter kann die Anreise zur Photo+Adventure im Landschaftspark Duisburg-Nord aus Deutschland kaum sein. Wer sie am 13. und 14. Mai antritt, hat nach der Rückkehr aber womöglich auch die entferntesten Winkel der Welt entdeckt. Die Messe für Fotografie, Reise und Outdoor präsentiert nach zwei Jahren Corona-Pause die Neuheiten und Trends von 120 Ausstellern und Marken.

Ein Vortragsprogramm auf drei Bühnen lädt zur Weltreise, macht Station in Indonesien, an der Elfenbeinküste und lässt selbst die Antarktis als Reiseziel nicht aus. Insgesamt 58 Programmpunkte verteilen sich auf die zwei Messetage. Im bestuhlten Vortragsbereich wird vor allem Fernweh entfacht. Hier geht es gleich zweimal um die ganze Welt, erzählt werden mitunter skurril anmutende Geschichten wie die vom Wüstenelefanten, der an den Polarkreis kam oder von wasserscheuen Enten beim tierischen Fotoshooting mit Nina Wild, versprechen die Veranstalter.

Fotografen verraten ihre Tricks bei der Photo+Adventure im Landschaftspark

Der renommierte Sportfotograf Lukas Schulze ist mit von der Partie und verrät, wie seine Lieblingswerke, wie das vom High-Diving bei der Schwimm-WM 2017 vor der Kulisse des Budapester Parlaments, entstanden sind. Darüber hinaus werden auf der Fotobühne Tipps zur Landschaftsfotografie, zum fotografischen Malen mit Licht, zu Bildbearbeitung und Colormanagement sowie zu rechtlichen Fallstricken bei der Streetfotografie gegeben.

Ziemlich schwindelfrei ist der Slackliner Valentin Rapp, der auf der Messe im Landschaftspark von seinen Abenteuern erzählen will. Foto: Valentin Rapp

Auf der neuen Community Adventure Stage sind weitere Vorträge und Talks geplant. Hier plaudern etwa Fotokünstler Pavel Kaplun, Filmemacher Dennis Schmelz, die Food-Fotografinnen Nadja Kuschel und Sabrina Dietz sowie Slackliner Lukas Irmler aus dem Nähkästchen.

Der Besuch der Vorträge ist im Messe-Eintritt (im VVK: 12 Euro) bereits inklusive. Eine Ausnahme dazu bildet die große Multivisionsshow am Samstagabend: Hier entführen Pavel Kaplun und Miho Birimisa gemeinsam in den Orient und berichten von ihren Erlebnissen im Photo+Adventure-Partnerland Saudi-Arabien und der Oase Al-Ula, die neben unzähligen Naturwundern auch einige Geheimnisse der Menschheitsgeschichte beheimatet. Der Eintritt zu dieser 90-minütigen Reise durch die Zeit kostet fünf Euro.

Weitere Informationen zu Messe und Bühnenprogramm sind unter https://photoadventure.eu/ erhältlich, Tickets unter https://shop.photoadventure.eu.

