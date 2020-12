„Photo+Adventure“ in Duisburg bietet Workshops und Webinare

Duisburg. Die Messe „Photo+Adventure“ soll im Juni im gewohnten Format im Landschaftspark in Duisburg stattfinden. Im März läuft ein Workshop-Wochenende.

Die Messe „Photo+Adventure“, die im Oktober wegen Corona im Landschaftspark Nord ausschließlich draußen stattfinden konnte, soll am zweiten Juni-Wochenende wieder in ihrer ursprünglichen Form ins ehemalige Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich zurückkehren, so die Veranstalter. Zuvor gibt es 25 Workshops beim Frühlings-Intermezzo der Messe und acht Webinare im Dezember und Januar unter anderem zu den Themen Highspeed-Fotografie, Lichtführung, Landschaftsfotografie, Lightpainting und Bildoptimierung.

Beim Frühlings-Intermezzo, dem Workshop-Wochenende vom 19. bis 21. März, heißt es zum Beispiel mit Robin Preston „Rudolph Valentino meets Quentin Tarantino“; in dem siebenstündigen Kurs baut der Imaging-Experte wieder ein komplettes Filmset und mischt die Genres Stummfilm der 1920er und Filmstil des Kultregisseurs. Der Workshop „Lichter der Großstadt“ von Anouchka Olszewski und Peter Giefer führt ins Dellviertel und zum Innenhafen.

„Saturday Night Fever“: Workshop zur Tanzfotografie in Duisburg

Lichtkünstler Olaf Schieches bietet „Experimentelles Lightpainting“, „Saturday Night Fever“ verspricht Klaus Wohlmann den Teilnehmern, die ihre Fähigkeiten in der Tanzfotografie erweitern möchten, Science-Fiction-Fans erfahren von Frank Kunath im Kurs „Levitation und Clonen“, wie man ein Model schweben oder mehrfach im Bild erscheinen lässt. Weitere Workshop-Themen sind Landschafts- und Porträtfotografie.

Weitere Informationen: https://photoadventure.eu