Rafael Sars und Johannes Wippermann – hier bei einem Einsatz mit dem Schlagzeugensemble „Repercussion“ – spielen als Duo beim 3. Philharmonischen Konzert in Duisburg.

DUISBURGER PHILHARMONIKER Philharmonisches Konzert in Duisburg orientalisch gewürzt

Duisburg. Die Duisburger Philharmoniker reisen unter der Leitung von GMD Axel Kober mit einem Schlagzeug-Duo auch auf einen orientalischen Markt.

„Ballnacht und Totentanz“ verspricht das 3. Philharmonisches Konzert am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Mercatorhalle. Indische Rhythmen verwoben mit arabischer Volksmusik, nahöstlichen Trommeln und Jazzsounds: eine Gewürzmischung, die es in sich hat.

Die Duisburger Philharmoniker treffen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober im zentralen Werk „Spices, Perfumes, Toxins!“ von Avner Dorman auf die beiden Percussionisten Rafael Sars und Johannes Wippermann, die eine große Batterie aus Trommeln, Marimbas und Vibraphonen bedienen. Sie sind dem Duisburger Publikum als die eine Hälfte des Ensembles „Repercussion“ bekannt aus der Reihe „Beat“. Die Reise führt auf einen orientalischen Markt mit seinen Düften und Gewürzen, die je nach Dosis auch Gifte sein können.

Rauschende Ballnacht wird zum Totentanz

Umrahmt wird das hochexplosive Werk von zwei nicht weniger rauschhaften Stücken: Neben Leonard Bernsteins Ouvertüre zu Candide stehen Sergej Rachmaninows Sinfonische Tänze auf dem Programm. Während Bernstein in seiner energiegeladenen Eröffnung mit Bigband-Sounds aufwartet, beschwört Rachmaninow in seinem letzten Werk noch einmal die Walzerseligkeit der Belle Époque. Doch die Gesellschaft tanzt nah am Abgrund, die rauschende Ballnacht wird unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges zum Totentanz.

Die Konzerteinführungen beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse am Opernplatz, 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de

