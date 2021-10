Pflege: Neuer Ausbildungsjahrgang startet in Sana-Kliniken

Insgesamt 42 junge Frauen und zehn junge Männer sind in der Schule für Pflegeberufe der Sana-Kliniken in die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann gestartet. Das Bild zeigt einen Teil des Jahrgangs.

Duisburg. Die Ausbildung zur Kranken- und Altenpflege wurde zusammengelegt. So erfolgt die Ausbildung der Pflege-„Generalisten“ in den Sana-Kliniken.

In die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann sind in der Schule für Pflegeberufe der Sana-Kliniken in Duisburg 42 junge Frauen und zehn Männer gestartet. Es ist der vierte Kurs der sogenannten „generalistischen Ausbildung“ – seit der Zusammenlegung der Berufsbilder wird der Nachwuchs sowohl in der Kranken- und Kinderkrankenpflege als auch in der Altenpflege geschult.

In den ersten acht Wochen der Ausbildung steht die Theorie im Mittelpunkt und bietet den Schülerinnen und Schülern erste Einblicke in das Berufsbild. Der Unterricht wird mit digitalen Medien wie zum Beispiel Tabletts für die Teilnehmer unterstützt. Im Anschluss daran erfolgen die ersten praktischen Einsätze auf verschiedenen Stationen. Eng begleitet werden die Auszubildenden dabei von Praxisanleiter/innen sowie dem Lehrerteam der Schule für Pflegeberufe.

Sana-Kliniken Duisburg: Erwerb eines gesonderten Abschlusses im dritten Ausbildungsjahr

Die angehenden Pflegefachkräfte lernen in den nächsten drei Jahren in rund 4.600 theoretischen und praktischen Stunden alle Inhalte der Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege. Die „generalistische Ausbildung“ vermittelt den jungen Frauen und Männern die nötigen Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen und ermöglicht ihnen den flexiblen Einsatz in allen Pflegebereichen.

Eine Möglichkeit zum Erwerb eines gesonderten Abschlusses in der Kinderkrankenpflege oder Altenpflege besteht im dritten Ausbildungsjahr. Der nächste Kurs in der „generalistischen Ausbildung“ startet in der Sana-Pflegeschule am 1. April 2022. Bewerbungen hierzu sind bereits jetzt möglich auf www.sana.de/duisburg.

