Pfarrer Winterberg wird Leiter des Diakonischen Werks

Duisburg. Das Diakonische Werk Duisburg bekommt im Juni einen neuen Geschäftsführer. Das sind die künftigen Aufgaben des Pfarrers Winterberg.

Das Diakonische Werk Duisburg hat ab Juni einen neuen Leiter: Pfarrer Martin Winterberg, Pfarrer an der Salvatorkirche, übernimmt das Amt im Umfang einer halben Stelle, teilt der Evangelische Kirchenkreis mit.

Er wurde vom Kreissynodalvorstand des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg mit der Leitung betraut und wird für den Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche auch die sozialpolitische Vertretung gegenüber Politik, Bürgerschaft und Öffentlichkeit übernehmen, sowie als Sprecher der Wohlfahrtsverbände in Duisburg fungieren.

Leiter des Diakonischen Werks als Bindeglied und Initiator

Zudem begleitet und berät der Leiter des Diakonischen Werkes den Kirchenkreis und dessen Kirchengemeinden, wenn es um die Vernetzung innerhalb der kirchlichen Strukturen in diakonischen Fragestellungen geht. Außerdem soll der neue Geschäftsführer diakonische Projekte initiieren und begleiten und als Bindeglied zwischen diakonischen Einrichtungen und Werken und dem Kirchenkreis wirken, darunter die Ökumenische Bahnhofsmission, deren evangelischen Teil er dann mitverantwortet.

Fremd ist ihm das alles nicht, denn schon in der Vergangenheit war Winterberg Mitglied verschiedenster diakonischer Gremien und Ausschüsse. Seit 1994 wirkt der Pfarrer in Duisburg, zunächst in Neuenkamp, dann in der Gemeinde Alt-Duisburg, wo er weiter tätig sein wird.

Martin Winterberg freut sich, zwei verschiedene Aufgabenfelder unter einen Hut bekommen zu müssen. „Letztendlich befruchten sich Erfahrungen aus der Gemeinde und der Diakonie gegenseitig“ sagt der 60-Jährige. „Und der Grund für die Arbeit beider ist der gleiche: der Glaube an Gott, der uns Menschen auch dazu leitet, für andere da zu sein.“

Infos zum Diakonischen Werk und der Diakonie in Duisburg gibt es im Netz unter www.diakonie-duisburg.de.

