Peugeot erfasst Fußhänger: 77-Jähriger ist verstorben

Ein Fußgänger ist in Duisburg-Hochheide auf der Lauerstraße von einem Auto erfasst worden. Der Mann (77) ist seinen Verletzungen erlegen. (Archivbild)

Duisburg Der Mann (77), der am Donnerstag von einem Peugeot erfasst worden war, hat den Unfall nicht überlebt. Die Polizei Duisburg sucht weiter Zeugen.

Die Polizei Duisburg hat nach dem schweren Verkehrsunfall in Hochheide am vorigen Donnerstagabend (18. Januar, wir berichteten) traurige Nachrichten: Der Fußgänger (77), der auf der Lauerstraße von einem Autor erfasst worden war, ist seinen Verletzungen am Samstagabend (20. Januar) im Krankenhaus erlegen.

Das hat die Pressestelle des Präsidiums am Montag (22. Januar) mitgeteilt. Der 77-Jährige war beim Überqueren einer Verkehrsinsel in Höhe eines Lebensmittel-Discounters von einem 29 Jahre alten Autofahrer mit dessen Peugeot erfasst worden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die Angaben zu dem tödlichen Unfall und dessen Hergang machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 telefonisch unter 0203 2800 entgegen. Die Duisburger Ermittler hatten ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen für die Untersuchungen zum Zusammenprall hinzugezogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg