In eigener Sache Personalwechsel in der Duisburger WAZ-Lokalredaktion

Duisburg. Neuigkeiten aus der Duisburger Lokalredaktion der WAZ: Zwei Kolleginnen haben sich in den Ruhestand verabschiedet, drei sind neu im Team.

Personalwechsel in der WAZ-Lokalredaktion Duisburg: Die langjährige Kulturredakteurin Anne Horstmeier hat sich in die Altersteilzeit verabschiedet – Christian Schmitt hat ihren Part übernommen. Ihm folgt Sabine Ring im Duisburger Norden. Auch Gabriele Beautemps genießt ihren Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Tina Halberschmidt.

Seit 2009 hat Anne Horstmeier das kulturelle Geschehen in Duisburg als Redakteurin begleitet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Anne Horstmeier wurde 1986 Redakteurin der WAZ, hatte zuvor bereits im Journalistik-Studium die WAZ kennengelernt und ab 1984 zwei Jahre als freie Mitarbeiterin in der Dortmunder Redaktion gearbeitet. Zunächst als „Mädchen für alles“, dann mit dem Schwerpunkt Soziales und ab 1991 als Kulturredakteurin. Eine der großen Aufgaben war die Berichterstattung über den von den Bürgern angeschobenen Bau des Konzerthauses, die Eröffnung der Philharmonie 2002 und die höchst erfolgreiche künstlerische Entwicklung des Hauses in einem ehemaligen Problemviertel der Dortmunder City. Die größte Zitterpartie für die Redakteurin war das fünftägige Gastspiel des über hundertjährigen Jopie Heesters. „Immer noch charmant, aber doch etwas wackelig“, erinnert sie sich.

Als die WAZ-Redaktion Dortmund 2007 aufgegeben wurde, folgte für Anne Horstmeier ein knapp zweijähriges Intermezzo in der Moerser Redaktion, bis sie 2009 nach Duisburg kam. „Das Kulturhauptstadtjahr war natürlich ein Highlight“, blickt die 63-Jährige zurück. Ein großes Thema war die Debatte um die Fortführung der Opernehe zwischen Duisburg und Düsseldorf. „Jetzt bin ich im Abklingbecken“, genießt sie ihre freie Zeit – in der Kultur natürlich weiterhin eine Rolle spielt.

Christian Schmitt hat in den vergangenen Jahren vor allem aus dem Duisburger Norden berichtet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Christian Schmitt wohnt in Essen und hat Duisburg seit 2019 als Stadtteil-Reporter vor allem im Norden kennengelernt. Jetzt verbringt er weniger Zeit auf der A 59, wenn er über kulturelle Themen aus Duisburg berichtet. Der 34-Jährige ist musikverrückt und leidenschaftlicher Hörer und Sammler der Genres Reggae, Soul und Hip Hop, kann aber auch der Klassik vieles abgewinnen. In Duisburg will er sich zudem weiterhin mit politischen Themen beschäftigen, die er schon in der Stadtteil-Redaktion besonders gerne bearbeitet hat.

Tina Halberschmidt ist eine waschechte „Pott-Pflanze“ und Duisburgerin und freut sich sehr, wieder als Stadtteil-Reporterin in ihrer Heimatstadt unterwegs zu sein. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tina Halberschmidt ist eine waschechte „Pott-Pflanze“ und Duisburgerin, die lange in Neudorf und Duissern gelebt hat und nun mit ihrer Familie in Großenbaum wohnt. Die 47-jährige Redakteurin und Autorin hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht – darunter „Duisburg für Klugscheißer“ und „MSV Duisburg: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. Sie hält ihren „Zebras“ als leidenschaftlicher Fußball-Fan natürlich auch in der Dritten Liga die Treue. Nach ihrem Volontariat bei der WAZ hat sie zuletzt fürs Handelsblatt geschrieben. Nun – und darüber freut sie sich sehr – ist sie als Stadtteil-Reporterin für den Bezirk Mitte und Ruhrort wieder in ihrer Stadt unterwegs und schreibt auf, was die Menschen bewegt.

Somit übernimmt Tina Halberschmidt auch die Aufgaben von Gabriele Beautemps, die sich nach mehr als 40 WAZ-Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Zuletzt hatte Beautemps aus dem Bezirk Mitte berichtet, zuvor war sie jahrelang Reporterin im Stadtsüden gewesen.

Gabriele Beautemps hat die WAZ Duisburg verlassen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Sabine Ring ist für die Leserinnen und Leser im Duisburger Norden unterwegs. Foto: Alexandra Malinka

Sabine Ring folgt auf Christian Schmitt als Stadtteil-Reporterin im Duisburger Norden. Damit kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück: Die 56-jährige Redakteurin begann ihre berufliche Laufbahn in den 80er-Jahren in der damaligen WAZ-Redaktion in Marxloh. Lange Jahre hat die leidenschaftliche Duisburgerin bei verschiedenen Frauenmagazinen gearbeitet und hauptsächlich über Medizinthemen geschrieben. Jetzt freut sie sich, sich wieder voll und ganz ihrer Heimatstadt widmen zu können, deren Fahne sie immer hochhält. Sabine Ring lebt mit Mann und Kater Charlie in Neudorf.

Christin Wattenberg ist aus der Funke-Zentrale in Essen in die Duisburger Lokalredaktion gewechselt und im Sekretariat nun Ansprechpartnerin für Leserinnen und Leser. Die 30-Jährige hat auch einen Redaktionshund mit nach Duisburg gebracht: Mischling Udo (1). Christin Wattenberg ist unter 0203 9926-3151 zu erreichen, ihre Kollegin Christine Furgol unter 0203 9926-3152.

Neu in der Duisburger WAZ-Lokalredaktion: Christin Wattenberg. Foto: privat

