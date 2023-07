Polizei Per Haftbefehl gesucht: Bundespolizei schnappt Mann auf A40

Straelen/Duisburg. Auf der A 40 ist der Bundespolizei ein 33-Jähriger ins Netz gegangen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte per Haftbefehl nach dem Mann gesucht.

Die Bundespolizei hat auf der Autobahn A40 einen 33-jährigen Bulgaren festgenommen, der wegen Fahrens ohne Führerschein gesucht wurde. Der Mann war als Beifahrer in einem Opel Astra mit Duisburger Kennzeichen unterwegs und gerade aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist.

Als die Beamten ihn in Höhe der Anschlussstelle Straelen kontrollierten und seine Personalien abglichen, stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg den 33-Jährigen per Haftbefehl suchte: Der Bulgare hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1680 Euro sowie weitere Kosten oder wahlweise eine 56-tägige Haftstrafe offen.

Der Mann wurde noch vor Ort verhaftet und auf das Bundespolizei-Revier in Kempen gebracht. Da er die fällige Geldstraße nicht bezahlen konnte, ging es für ihn von hier direkt in die Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg