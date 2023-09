Penny im Duisburger Süden: Dieb droht mit Messer – Fahndung

Duisburg. Der Mitarbeiter einer Penny-Filiale im Duisburger Süden ist einem Dieb auf den Parkplatz gefolgt. Dort drohte der Unbekannte mit einem Messer.

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Supermarkt-Dieb, der an Montagabend in Buchholz mit einem Messer gedroht hat.

Der Unbekannte hatt in der Penny-Filiale an der Sittardsberger Allee Ware aus den Regalen gestohlen. Ein Angestellter sprach ihn daraufhin gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des Altenbrucher Damms an. Der Täter entgegnete, dass er ein Messer dabei habe und griff nach Polizeiangaben dabei hinten an den Hosenbund. Dann flüchtete er auf einem City-Bike.

Bei der Kripo läuft die Fahndung nach dem Mann, der etwa 60 Jahre alt und 1,85 bis 1,95 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Hemd und eine dunkle Jeans. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280 0 entgegen.

