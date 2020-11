Pegida-NRW trifft in Duisburg auf Gegendemonstranten

Die Polizei ist am ersten Advent in Duisburg gefordert: Ab Mittag sind drei Demos und ein Aufzug angemeldet. Auslöser ist die zweite Kundgebung der fremdenfeindlichen Organisation Pegida-NRW vor dem Duisburger Hauptbahnhof im Jahr 2020 .

Von 13 bis 17 Uhr haben die Organisatoren auf dem Portsmouthplatz eine Kundgebung unter dem Titel „Gegen Islamisierung und Parallelgesellschaften“ geplant. Anmelder Kevin Strenzke hat 150 Teilnehmer angekündigt.

Duisburg: Drei Gegenveranstaltungen zu Pegida-Demo

In Sichtweite wollen sich zwei Bündnisse den Rechtspopulisten entgegenstellen. „Duisburg stellt sich quer“ und „Duispunkt“ erwarten zusammen etwa 350 Demonstranten. Um den Veranstaltungsort des „Duispunkt“-Protests im Bereich Mercatorstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße kann es ab zwischen 13.30 und 18.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen geben.

Kurzfristig hat eine Privatperson noch einen Aufzug vom Brückenplatz in Hochfeld bis zum Kant-Park bei der Polizei angemeldet. 100 Menschen wollen unter dem Motto „Kein Platz für Pegida in Duisburg“ in die Innenstadt ziehen. Die Strecke ist noch geheim. Laut Polizei kann der Verkehr an einigen Stellen kurzfristig beeinträchtig werden .

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sind bereits seit 11 Uhr am Hauptbahnhof vor Ort und bereiten sich auf die Demonstrationen vor.