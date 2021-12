Pegida und Gegendemos in Duisburg: Einschränkungen erwartet

Duisburg. Pegida-NRW hat in Duisburg eine Demo mit 100 Teilnehmern angekündigt. Auch drei Protestveranstaltungen sind angemeldet. Einschränkungen erwartet.

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp einem Monat wird die fremdenfeindliche Organisation Pegida NRW in Duisburg demonstrieren.

Der in der Szene bekannte Pegida-NRW-Sprecher hat nach Polizeiangaben für Sonntag, 15 Uhr, eine Protestaktion mit 100 Teilnehmern angemeldet. Ob die Organisatoren allerdings so viele Anhänger mobilisieren können, ist fraglich.

Schon für die Veranstaltung am 8. November am Duisburger Hauptbahnhof hatte Anmelder Strenzke 150 Teilnehmer angekündigt, vor Ort erschienen dann nur 45 Pegida-Demonstranten, darunter auch bekannte Neo-Nazis. Ähnlich war es auch bei Pegida-Demos im Jahr 2020.

Der nun angekündigte Protest soll unter dem Titel „Kulturerhalt! Freiheit und Solidarität durch Impfpflicht???“ laufen.

Pegida in Duisburg: Drei Gegendemos angemeldet

Wie zuletzt, regt sich auch für Sonntag Widerstand gegen die Zusammenkunft. Drei Gegendemos sind nach Angaben der Polizei angemeldet.

Alle Protestkundgebungen sollen im Bereich des Hauptbahnhofs am starten. Weil aber auch kurze Aufzüge geplant sind, kann es am Sonntagnachmittag zwischenzeitlich zu Staus, Verzögerungen und Umleitungen im Innenstadtverkehr kommen. Die A-59-Abfahrt „Duisburg-Zentrum wird aus Richtung Norden gesperrt. Autofahren sollen stattdessen die Anschlussstelle Duissern nutzen.

Drei Protestveranstaltungen gegen die Pegida-NRW-Demo sind in Duisburg angemeldet. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die Polizei ist mit Kräften der Einsatzhundertschaft, Diensthunden und Verkehrspolizisten im Großeinsatz.

Einsatzleiter Stephan Ottens weist in diesem Zusammenhang auf eine Besonderheit hin: „Am Vorplatz des Bahnhofs befindet sich am Haupteingang eine Corona-Teststation und in die Corona-Impfstellen. Uns ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst ungehindert diese Orte aufsuchen können. Wir halten die Zuwege frei und empfehlen eine Anreise aus Richtung des Medienhauses an der Verknüpfungshalle.“

Als Reaktion auf diese Umstände setzt die Polizei auf dem Portsmouthplatz auch Kommunikationsteams als Ansprechpartner ein.

Für den Betrieb des Weihnachtsmarktes sollen nach Einschätzung der Ordnungshüter keine Einschränkungen entstehen.

