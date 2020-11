Pegida-NRW meldet nächste Demonstration in Duisburg an

Duisburg. Pegida-NRW möchte am 29. November in Duisburg demonstrieren. Der Anmelder der Demo ist in der Szene bekannt. Protestveranstaltungen angekündigt.

Die ausländerfeindliche Organisation Pegida-NRW möchte am Sonntag, 29. November, zum zweiten Mal in diesem Jahr in Duisburg demonstrieren. Die Polizei bestätigte am Montag, dass für diesen Tag eine Anmeldung vorliege. „Die Kooperationsgespräche laufen aktuell“, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Bersin.

Nach Informationen dieser Redaktion hat der Duisburger Kevin Strenzke die Demonstration angemeldet. Strenzke ist Sprecher von Pegida-NRW und fungiert seit 2018 bei zahlreichen Demos in Nordrhein-Westfalen als Anmelder. Er organisierte auch im November 2019 einen Protestmarsch in Duisburg, zu dem im Vorfeld eine Unterstützerliste im Netz aufgetaucht war. Auf dieser Liste war unter anderem die selbsternannte Bürgerwehr „Bruderschaft Herne“ aufgeführt, die zur organisierten Hooliganszene von Westfalia Herne gehört .

Pegida-NRW in Duisburg: Zwei Gegendemonstrationen angemeldet

Wer am 29. November am Duisburger Hauptbahnhof aufseiten von Pegida-NRW an der Demo teilnimmt, ist noch unklar. Am 13. September hatten die Organisatoren statt der angekündigten 200 Teilnehmer vor dem Hauptbahnhof lediglich 40 Demonstranten mobilisieren können .

Ihnen stellten sich bei zwei Gegendemonstrationen 350 Menschen entgegen. Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ hat auch für den 29. November einen Protest angekündigt, um sich laut einer Mitteilung „entschlossen den Rassisten und Neofaschisten entgegenzustellen“. Eine weitere Gegendemonstration hat das Bündnis „Duispunkt“ bei der Polizei angemeldet.

Details zu den Veranstaltungen möchte die Polizei in der kommenden Woche bekannt geben.