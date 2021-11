Demos Pegida-NRW meldet in Duisburg bis zu 100 Demonstranten an

Duisburg. Pegida-NRW hat in Duisburg eine Demo mit bis zu 100 Teilnehmern angemeldet. Der Organisator ist bekannt. Auch Protestveranstaltung geplant.

Die fremdenfeindliche Organisation Pegida-NRW hat in Duisburg eine Demonstration mit 80 bis 100 Teilnehmern angemeldet.

Wie viele Menschen die Rechtsextremen am Montag um 19 Uhr aber tatsächlich unter dem Titel „Für Deutschland – wofür kämpfst du?“ mobilisieren können, ist unklar. Bei den zwei Veranstaltungen im Jahr 2020 wurde die erwartete Teilnehmerzahl jeweils deutlich unterschritten.

Zu den Demonstranten zählten bei den vergangenen Protestaktionen auch Hooligans und Mitglieder von selbst ernannten Bürgerwehren.

Organisator und Anmelder der Veranstaltung am Montag ist nach Informationen dieser Redaktion der in der Szene bekannte Pegida-NRW-Sprecher Kevin Strenzke. Er kündigte an, dass die Demonstranten sich am Montagabend auf dem Portsmouthplatz am Hauptbahnhof versammeln wollen. Laut Polizei steht der Versammlungsort allerdings noch nicht letztendlich fest. Sprecherin Caroline Schlachzig verwies auf die laufenden Kooperationsgespräche.

Gegendemo in Duisburg: Bündnis kündigt 250 Teilnehmer an

Was jedoch klar ist: Es wird im Umfeld eine Gegendemonstration geben. Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ hat nach Polizeiangaben 250 Teilnehmer angekündigt.

Zu der Pegida-Veranstaltung gibt es in Duisburg auch diesmal eine Gegendemonstration. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

