Comedy Paul Panzer bald in Duisburg – hier gibt es noch Tickets

Duisburg. Comedy-Star Paul Panzer kommt im September mit seinem neuen Programm „Apaulkalypse“ nach Duisburg. Wo es noch Tickets für die Show gibt.

Es ist das achte Programm von Paul Panzer, und dieses Mal wird es endzeitlich. Mit „Apaulkalypse“ kommt der Comedy Star im September nach Duisburg. Dafür gibt es noch Karten.

„Schon immer waren sie seine große Leidenschaft, die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten“, schreiben die Veranstalter. „Mit ,Apaulkalypse’ nimmt uns Paul an die Hand, mit in die Strahlungszone menschlicher Dummheit und lehrt uns die große Freude am Weltuntergang.“

Die Duisburger Show findet am Freitag, 22. September, um 20 Uhr in der Mercatorhalle statt. Karten ab 35,75 Euro gibt es bei Eventim unter 01806 57 00 70 (kostenpflichtig) oder www.eventim.de. Weitere Informationen zur Show und zum Künstler gibt es unter www.paulpanzer.de.

