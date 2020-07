Polizisten nahmen den jungen Dieb in Duisburg-Hamborn fest. (Symbolbild)

Festnahme Passanten stoppen Goldketten-Dieb (18) in Duisburg

Duisburg. Passanten haben einen jungen Goldketten-Dieb in Duisburg festgehalten. Der 18-Jährige war mit Beute aus einem Geschäft in Hamborn geflohen.

Passanten haben am Montagmittag in Hamborn einen 18-Jährigen gestoppt, der zwei Goldketten aus einem Geschäft an der Rathausstraße gestohlen haben soll.

Nach Informationen der Polizei forderte der junge Mann den 52 Jahre alten Geschäftsinhaber zunächst dazu auf, ihm die Ketten zu zeigen. Dann griff er zu und rannte los. Dabei stieß er den 28-jährigen Sohn des Inhaber zu Boden.

Duisburg: Junger Dieb wird Haftrichter vorgeführt

Passanten konnten wenige Meter von der Ladentür entfernt den Fluchtversuch des 18-Jährigen beenden. Sie hielten ihn fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Dieb fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er nun dem Haftrichter wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorgeführt.

