Partys, Prinzenpaar: Karnevalsfamilie Homberg hat viel vor

Duisburg-Homberg Altweiber-Party, Kinder-Karneval und Nelkenzug: Das Programm der Karnevalsfamilie Homberg hat es in sich. Dieses Jahr gibt‘s eine große Neuheit.

Marcel Straub ist erstaunlich entspannt, während er einen kleinen Ausblick auf die kommenden Tage seiner Karnevalsfamilie gibt. Momentan klingelt bei ihm durchschnittlich alle zehn Minuten das Handy. Letzte Nachfragen hierzu, Rückversicherungen zum richtigen Ablauf dazu.

Der erste Vorsitzende merkt, dass es langsam in die heiße Phase der Session geht. Das Programm hat es eigentlich jedes Jahr schon in sich, was Organisation, Ablauf und allein schon die Fülle an karnevalistischem Entertainmentangebot angeht.

Programm der Karnevalsfamilie Homberg: Zug mit erstem Prinzenpaar

Doch in diesem Jahr soll es noch besser werden: „Wir feiern Jubiläum und haben uns entschlossen, zum ersten Mal beim Nelkenumzug mit einem Karnevalswagen mit dabei zu sein“, erzählt er begeistert.

Am kommenden Samstag setzt sich der

Lindwurm um 13.30 Uhr von Homberg nach Moers Lindwurm um 13.30 Uhr von Homberg nach Moers Karnevalisten genießen am Samstag, den 18.02.2022, den Nelkensamstagszug zwischen Duisburg - Homberg und Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

in Bewegung. Mit an Bord: das erste und bisher einzige Prinzenpaar der Karnevalsfamilie Homberg. „Wir wollten etwas Neues machen und deshalb sind Sascha und Sandra Kose unser Prinzenpaar für einen Tag“, lässt der Vorsitzende die Katze aus dem Sack.

An Nelkensamstag ziehen erneut viele Jecken von Duisburg-Homberg nach Moers. Auch die Karnevalsfamilie Homberg ist dabei. (Archivbild) Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Diese Idee sollte so lange wie möglich geheim bleiben. Doch nun geht es auf die Zielgrade und dank professioneller Organisation kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, meint er: „Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sascha und seine Frau diese Aufgabe übernehmen.“

Beide sind schon länger in der närrischen Familie aktiv und werden den Verein würdig repräsentieren. „Beide werden schick gekleidet sein, aber für einen Tag ein Ornat zu kaufen, das wäre unverhältnismäßig“, dämpft der Chef eventuelle zu hohe Erwartungen. Schön wird’s bestimmt trotzdem, ist er sich sicher.

Altweiber-Party, Kinder-Karneval – alles in Eigenregie

Bevor es am Samstag königlich wird, freut sich die Familie auf die Klassiker, die sie jedes Jahr mit viel Liebe und Herzblut veranstaltet. „Beim Kinderkarneval bespaßen wir jedes Jahr 1000 Mädchen und Jungen, das ist immer wieder toll.“

Ein Kraftakt ist ebenfalls die Vorbereitung. Einen Tag vorher ist in der Glückauf-Halle die vereinseigene Altweiberparty und morgens um 8 Uhr tritt der gesamte Trupp geschlossen zum Aufbauen, Einrichten und Dekorieren an.

Alles wird in Eigenregie verwirklicht. „Das ist für alle eine Pflichtveranstaltung, sonst geht es nicht“, erklärt Straub. Auch das Catering liegt alleine in Vereinshänden und lässt nur erahnen, was die Karnevalsfamilie in der jecken Zeit alles auf die Beine stellt.

Hoppeditzbeerdigung am Dienstag – und schon der nächste Termin

Samstag ist dann „Freizeit“. Während sich Einige im Vereinsheim treffen, holt der Rest Luft, um am Sonntag bei der Prunksitzung in der Glückaufhalle die Homberger Sternchen, die Tena-Ladies oder Klaus und Willi zu bejubeln. „Am Rosenmontag haben wir kein gemeinsames Programm, da geht jeder zu seinem Lieblingszug“, so Straub.

Doch schon am Dienstag wird es wieder ernst, denn dann ist Hoppeditzbeerdigung. Allerdings nur im kleinen Kreis und ganz entspannt, wie der Vorsitzende versichert. Dann sind tatsächlich zwei Wochen frei.

Doch ein echter Karnevalsfan hält definitiv nicht länger durch und scharrt spätestens nach zehn Tagen schon mit den Hufen, um mit den Vorbereitungen für das „Jeckival 2024“ zu beginnen. Auch der Termin steht schon fest: Am 15. Juni steigt die nächste große Party der Karnevalsfamilie Homberg. Alle Termine und Infos finden sich unter karnevalsfamilie.de oder auf Facebook.

