Party nur bis 23 Uhr: „Mama geht tanzen“ kommt nach Duisburg

Duisburg-Altstadt. Zum ersten Mal steigt in Duisburg „Mama geht tanzen“, eine Partyreihe mit ungewöhnlichem Konzept: Die Party endet um 23 Uhr – wegen der Kinder.

Eine Premiere wird Ende des Monats im „viersieben“ gefeiert – und das mit dem Feiern ist durchaus wörtlich gemeint. Denn am Samstag, 30. September, findet in dem Duisburger Kellerclub das erste Mal „Mama geht tanzen“ statt – ein Event für Mütter, die mal wieder so richtig Party machen wollen.

„Mama geht tanzen“ in Duisburg: Party (nicht nur) für Muttis

Genau das nämlich ist das Konzept der Partyreihe „Mama geht tanzen“, die nun (nach Essen und Bochum) auch nach Duisburg kommt. Dabei ist eigentlich alles wie bei einer ganz normalen Party – mit einem Unterschied: Wie sonst auch gibt es Getränke und Musik und Gesellschaft. Aber nicht bis in die frühen Morgenstunden, sondern ab 20 und bis maximal 23 Uhr. So sollen die Gäste das typische Club-Feeling erleben und gleichzeitig so früh ins Bett gehen können, dass es am nächsten Morgen kein böses Erwachen gibt.

Anna Schumacher ist eine der Erfinderinnen von „Mama geht tanzen“, der beliebten Party, die nun zum ersten Mal in Duisburg stattfindet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die Party, die im Internet mit einer pink-schwarzen Homepage für sich wirbt, ist offen für alle, lockt aber vor allem Frauen und Mütter in die Clubs. Warum, das wissen Anna Schumacher (27) und Andrea Rücker (35) aus eigener Erfahrung. Die beiden Mütter sind die Veranstalterinnen von „Mama geht tanzen“ und sagen, das Ausgehen am (relativ) frühen Abend habe mehrere Vorteile.

Party tourt durch ganz Deutschland: Überall ausverkaufte Clubs

„Meist schlafen die Kinder so um 20 Uhr, und dann hat man keine Lust, warten zu müssen, bis was los ist im Club – nur um dann 23 Uhr doch zu müde oder zu unmotiviert zu sein, um das Haus zu verlassen“, beschreiben Schumacher und Rücker. Zudem sei man einfach müde, wenn man bis 5 Uhr unterwegs gewesen sei, egal ob man den Heimweg betrunken oder nüchtern angetreten hätte. Der Tag danach sei mit einem Kleinkind „gar nicht lustig“.

[Unsere Themen rund um Familien, Freizeit-Tipps fürs Wochenende in der Region – Hier geht’s zum kostenlosen Familien-Newsletter]

Deswegen haben die zwei Frauen „Mama geht tanzen“ erfunden. Und auch, wenn es inzwischen viele Familien gibt, in denen Mama auch mal morgens ausschlafen darf und Papa das Kind übernimmt – der Erfolg gibt den beiden recht.

Mit ihrem Motto „80 Minuten nur du, deine Freundinnen und die Tanzfläche“ haben die zwei offenbar eine Marktlücke entdeckt: Die selbst ernannte „After-Care-Party“ tourt inzwischen durch ganz Deutschland und sorgt dabei immer wieder für ausverkaufte Clubs. „Man kann einfach einen schönen Abend verbringen, ohne das am nächsten Tag zu bereuen“, erklärt Schumacher und lacht: „Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist mehr ein Thema des Alters als des Geschlechts.“

Die Frauenquote ist hoch – viele sehen das als Vorteil

Das „viersieben“ an der Steinschen Gasse 48 soll ein Club für alle Duisburger sein. Der Name ist durch die örtliche Postleitzahl inspiriert. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Tatsächlich, so erzählt sie weiter, kamen in Bochum bei der letzten Mama-Party 800 Gäste, darunter nur zwei Männer. Doch auch das ist für viele der tanzfreudigen, im Schnitt Mitte 30 Jahre alten Mütter kein Nachteil. Im Gegenteil: „Das Konzept spricht vor allem Frauen an, die zeitgleich mit ihren Freundinnen Kinder bekommen haben und mal wieder ausgehen wollen, ohne sich die Tanzfläche mit lauter 20-Jährigen zu teilen“, beschreiben die „viersieben“-Chefs Niklas Lotze und Nils Schmidt. Und Schumacher fügt hinzu: „Viele genießen dieses Gefühl: Wenn man mit seiner Mädels-Clique unterwegs ist – halt so, wie es früher war“, sagt Andrea Rücker. „Egal, ob man Mama geworden ist oder nicht.“

>>> Mama geht tanzen in Duisburg: Hier gibt es Tickets

Karten für die Party im „viersieben“, Steinsche Gasse 48, kosten 10 Euro und sind hier erhältlich.

Musikalisch erwartet die Gäste Beats aus verschiedenen Genres, 80er, 90er, Rock, Pop, Reggae, Dancehall.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg