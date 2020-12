Parkticket fällt herunter: Duisburgerin durchbricht Schranke

Eine Duisburgerin hat in der Innenstadt einen kuriosen Unfall verursacht.

Duisburg. Eine 28-Jährige ist am Parkplatz einer Bank in der Duisburger City in geparkte Autos gefahren. Zuvor gab es eine Kette unglücklicher Umstände.

Eine Audifahrerin hat am Montag auf dem Parkplatz einer Bank in der Duisburger Innenstadt eine Schranke durchbrochen und ist in zwei geparkte Autos gefahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fiel der 28-Jährigen um 11.40 Uhr an der Schrankenanlage der Bank Am Mühlenberg das frisch gezogene Parkticket in den Fußraum.

Duisburg: Einjährige überstand Unfall unverletzt

Als sie es aufheben wollte, kam sie vom Brems- aufs Gaspedal. Ihr Audi schoss nach vorne, durchbrach die Schranke und rammte die geparkten Autos.

Die Frau verletzte sich bei dem Aufprall. Ihre einjährige Tochter überstand den Unfall offenbar unverletzt. Zur Sicherheit brachten Retter sie aber gemeinsam mit der Mutter in ein Krankenhaus.

