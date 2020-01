In Duisburg haben sich zwei Männer um einen Parkplatz gestritten. Einer von ihnen wohnt in Essen. Er drohte mit einer Schreckschusspistole (Archivbild).

Duisburg/Essen. Bei einem Streit um einen Parkplatz in Duisburg hat ein Essener mit einer Schreckschusspistole gedroht: „In Essen regeln wir so etwas anders.“

Parkplatz-Zoff mit Pistole: „In Essen regeln wir das anders“

Während eines Streits um einen Parkplatz in Duisburg-Wanheimerort hat einer der beiden Autofahrer eine Schreckschusswaffe gezogen und seinen Kontrahenten damit bedroht. Im Auto des in Essen wohnenden Mannes fanden Polizisten auch einen Teleskopschlagstock und eine Patronenhülse.

Der 24-Jährige war am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr in Wanheimerort mit einem 38-Jährigen aneinandergeraten. Die Männer hatten sich an der Kreuzung Kalkweg/Zu den Rehwiesen um einen Parkplatz gestritten.

Essener zieht in Duisburg Schreckschusspistole: „In Essen regeln wir so etwas anders“

Wie eine Polizeisprecherin berichtet, soll der 24-Jährige im Verlauf des Streites seine Jacke hochgezogen und zu der Waffe gegriffen haben, die in seinem Hosenbund steckte. Er soll demnach gedroht haben: „In Essen regeln wir so etwas anders.“

Danach fuhr er mit seinem Wagen davon. Die alarmierte Polizei konnte den 24-Jährigen nach kurzer Fahndung aufspüren. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und entdeckten in seinem Fahrzeug zwei Schreckschusspistolen, den dazugehörigen Waffenschein, einen Teleskopschlagstock und eine Patronenhülse.

Die Polizisten stellten alles sicher und unterzogen den Essener einer Gefährderansprache. Der 24-Jährige habe einsichtig reagiert, berichtet eine Polizeisprecherin. Er durfte gehen, muss aber mit einem Verfahren wegen Bedrohung rechnen.