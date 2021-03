Der Treppenaufgang vom Parkhaus unter dem Duisburger König-Heinrich-Platz soll besser gesichert. In der Vergangenheit hatte es zahlreiche Beschwerden gegeben.

Parken Parkhaus am König-Heinrich-Platz soll sicherer werden

Duisburg. Die Zugänge zum Duisburger Parkhaus am König-Heinrich-Platz sollen künftig besser geschützt werden. Das sind die Gründe.

Die beiden Treppenhäuser der Tiefgarage unter dem König-Heinrich-Platz sollen zukünftig besser gegen das Betreten durch Unbefugte gesichert werden.

Hierzu erhalten beide Treppenabgänge in den nächsten Tagen Zugangstore in Höhe der bestehenden Geländer, die außenseitig nur noch mit einem Kartenleser zu öffnen sind.

Duisburg: Personen ohne Parkschein bleibt der Zutritt zu Treppenhäusern verwehrt

Der Geruch im Treppenhaus zum Parkhaus war oft bestialisch. Nun soll es besser werden. Foto: Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Stadt Duisburg und die Pächter der Tiefgarage möchten mit dieser gemeinsamen Maßnahme dazu beitragen, dass in Zukunft Personen ohne Parkschein der Zutritt in die Treppenhäuser verwehrt bleibt. „Es hat sich in der Vergangenheit leider gezeigt, dass die offene Ausführung immer wieder zu unsachgemäßer Nutzung der Treppenhäuser führte.“

Immer wieder hatte es zum Beispiel Beschwerden von Parkhaus-Nutzern gegeben, dass die Treppenaufgänge von Menschen genutzt werden, um große und kleine Geschäfte zu verrichten.

Bisher war nur eine Zugangsbeschränkung unmittelbar an der Tür zum Parkhaus im Untergeschoss vorhanden. Diese bleibt weiterhin bestehen.