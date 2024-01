Panne: Öl läuft aus Schiff ins Duisburger Hafenbecken

Der Ölteppich im Hafenbecken C in Meiderich.

Duisburg Ein Ölgemisch ist aus einem Binnenschiff ins Duisburger Hafenbecken gelaufen. Die Feuerwehr schlängelte den Ölteppich ein. Ermittlungen laufen.

Ein Öl-Wasser-Gemisch ist am Freitagmorgen in Duisburg aus einem Binnenschiff ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei war ein technischer Defekt an Bord verantwortlich dafür, dass etwa 3500 bis 4000 Liter der Flüssigkeit in das Hafenbecken C in Meiderich liefen.

Die Feuerwehr schlängelte den etwa 100 mal 100 Meter großen Ölteppich mittels einer Ölsperre ein. Die Polizei ermittelt nun weiter zu den Hintergründen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg