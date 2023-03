Panne bei Probealarm: Warnsirenen heulen in Duisburg doppelt

Duisburg. Beim Probealarm haben die Warnsirenen im Duisburger Stadtgebiet gleich zweimal ihr Programm abgespult. Das war allerdings so nicht geplant.

Die Warnsirenen haben am Donnerstagvormittag in Duisburg am NRW-Warntag gleich zweimal ihr Programm abgespult.

Um 11 Uhr heulten die Sirenen im Stadtgebiet wie beim Probealarm geplant los: Es begann mit einem einminütigen Dauerton beginnen – das Signal für Entwarnung. Darauf folgte ein einminütiger auf- und abschwellende Heulton folgen (Warnung). Zum Abschluss des Tests ertönte dann erneut das Entwarnungssignal.

An 76 von 81 Standorte haben habe es grundsätzliche wie erwartet funktioniert, bilanzierte die Stadtverwaltung. Eine Sirene bindet sich in Reparatur. An zwei Standorten liegen bekannte Störungen der Datenanbindung vor, die kurzfristig behoben werden sollen. „Zwei weitere Sirenen haben nicht vollumfänglich funktioniert und nur den Warnton bzw. den Entwarnton abgegeben. Die Gründe hierfür werden derzeit ermittelt“, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Probealarm in Duisburg: Sirenen legen um 12 Uhr noch einmal los

So weit, so gut. Um 12.07 Uhr ging es dann noch einmal los. „Das war so nicht geplant. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt dafür verantwortlich“, erklärte Stadtsprecher Peter Hilbrands. Diese Störung habe das vorgeplante Szenario ein zweites Mal ausgelöst.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Am Donnerstag wurden ebenfalls die Warn-App NINA sowie das neue System „Cell Broadcast“ getestet. „Cell Broadcast“ schickte eine Mitteilung auf alle funktionsfähigen Smartphones.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg